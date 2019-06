Nieuw verkeersplan moet afvoer TT-verkeer verbeteren

Chaos op parkeerterreinen TT Circuit

Arjan Bos over verkeer rond TT: Pluim voor de aanvoer, maar de afvoer verloopt stroef

"We hebben te maken met 23.000 motoren, 24.000 auto's, 10.000 VIP-gasten en 16.000 fietsers", zegt Remco Meinen van Goudappel Coffeng. "Dat moeten we allemaal managen." In tegenstelling tot eerdere jaren krijgt elk parkeerterrein nu z'n eigen afvoerkanaal. "We zagen dat mensen vorig jaar niet van het parkeerterrein afkwamen. En dat zit 'm dan vooral in het feit dat het wegennet dat verkeer niet allemaal kan verwerken."Al het verkeer wordt via verschillende kanalen afgevoerd, om zo buffers te creëren. "We hadden eerder vier plekken waar je de A28 op kon, dat worden er dit jaar vijf. We gaan het verkeer meer spreiden, om alles soepel te laten verlopen."Zo wordt het parkeerterrein bij het E-park op het circuit naar afrit 33 geleid via een busbaan van 600 meter en moet je over sommige rotondes juist linksom rijden. Daarnaast kan het verkeer dat naar het noorden moet, sneller keren. "Motoren die naar het noorden of oosten moesten, konden pas bij Beilen keren. Dit jaar zetten we afrit 31a bij Assen-Zuid al open."Motoren en auto's worden na de TT ook langs de Drentsche Hoofdvaart geleid. "Daarmee krijgen we een soort parallelweg, om de A28 te ontlasten. Bij Meppel laten we het verkeer dan weer samenvoegen met de snelweg", aldus Meinen. Ook de Oude Tol, die twee jaar geleden nog een VIP-route was, wordt extra ingezet om al het verkeer af te voeren.Al met al moet het verkeer niet allemaal tegelijk op de A28 terechtkomen. Maar, zo waarschuwt Meinen, druk blijft het altijd. "Maar ik heb er wel vertrouwen in."De gemeente Assen hoopt ook dat veel mensen gebruik zullen maken van het openbaar vervoer, om zo de wegen te ontlasten. "Dat scheelt enorm", denkt wethouder Harmke Vlieg. "We hebben dit jaar een combiticket met het circuit, de NS en Qbuzz. Mensen kunnen voor 55 euro een ticket kopen en vanuit heel Nederland naar Assen komen voor een plekje op het talud."Hoeveel er van die kaarten verkocht zijn, weet Vlieg niet. "Maar ik denk wel dat dit een groeimarkt is", vertelt ze. "Dit is pas het eerste jaar dat we dit aanbieden, ik denk dat dit wel iets kan worden."Ook Vlieg benadrukt dat het onmogelijk is dat iedereen flink kan doorrijden. "In één keer met z'n allen vetrekken werkt niet", legt ze uit. "Dat het niet heel snel gaat, dat blijft." Maar de afvoer moet wel sneller. "Ik zag vorig jaar prachtige plaatjes van mensen in de berm die het verkeer stonden uit te zwaaien. Dat is ook leuk."