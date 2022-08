Drentse huisartsen verbolgen over extra coronawerk

'Een onnodige extra administratieve last die weer op ons bordje terecht komt'. Zo omschrijft huisarts Heleen Sijtsema van de Havendokters in Assen het verzoek van zorgminister Kuipers (VWS).

Alle huisartsen hebben vorige week een brief gekregen waarin ze gevraagd wordt een selectie te maken van alle patiënten onder de zestig en mensen met een hoger medisch risico. Zij komen half september als eersten in aanmerking voor de herhaalprik tegen het coronavirus. Huisartsen zouden die selectie moeten maken. En daar zit het pijnpunt.

Ergernis

"Deze werkzaamheden zijn vooraf niet met ons besproken", zegt Lamiek Westerhof, voorzitter van de Drentse huisartsen (HZD). "Voor zover wij weten is de landelijke huisartsenvereniging LHV nog in gesprek met de minister over de invulling en de voorwaarden van dit verzoek. Het is nog niet eens duidelijk welke vaccinaties beschikbaar komen bijvoorbeeld."

Ondanks dat er nog open eindjes zijn, worden huisartsen al wel gevraagd de doelgroep in kaart te brengen en uit te nodigen voor de corona-herhaalprik. "Het geeft het gebrek aan communicatie aan. En dat terwijl het water ons aan de lippen staat. Het geeft ergernis en dat moet echt veranderen", verduidelijkt Westerhof.

Werkdruk nog steeds te hoog

Ook Jeanet Scheper van de Veendokters in Barger-Compascuum en Zwartemeer hekelt de gang van zaken. Met name de extra werkdruk die zo'n selectie met zich meebrengt is frustrerend. "Gooi maar weer over de schutting. Zo voelt het. En dat terwijl we al op ons tandvlees lopen. We hebben niet voor niets begin juli gedemonstreerd op het Malieveld tegen de oplopende werkdruk."

Minister Kuipers kwam daar toen niet opdagen. "Zo'n selectie maken doe je niet éven. Er komen alleen maar dingen bij en er gaat niets af."

Niet de taak van de huisarts

"De administratieve last van de corona-herhaalprik hoort bij de GGD", zegt huisarts Heleen Sijtsema van De Havendokters in Assen. "De covid-vaccinaties worden landelijk georganiseerd. Dan kan de GGD deze groep mensen toch ook aanschrijven? Daarnaast zijn er zoveel andere mogelijkheden waarop je die groep kan bereiken, zonder de werkdruk opnieuw bij huisartsen te leggen."

Motie van treurnis

Twee landelijke actiegroepen van huisartsen hebben zorgminister Ernst Kuipers inmiddels een 'motie van treurnis' gestuurd over het extra werk dat zij te doen krijgen in de voorbereiding op de volgende corona-vaccinatieronde, zo bevestigt een van de twee groepen na berichtgeving van het AD. "Het is de zoveelste keer dat huisartsen, zonder overleg, geconfronteerd worden met extra werk", schrijven de actiegroepen 'Help de huisarts verzuipt' en 'De Bevlogen Huisartsen'.

"Zo'n motie van treurnis is een goede actie"' aldus Sijtsema. "De Landelijke Huisartsen Vereniging moet nu opstaan en 'nee' zeggen."