Meer vraag naar alternatieven voor gas: 'Als je nu bestelt, heb je in de winter een warmtepomp'

Terugverdientijd

De investering om van het gas af te gaan is wel hoog, maar de terugverdientijd wordt wel een stuk korter. "Het is zo dat toestellen duurder worden, er is krapte op de arbeidsmarkt en de prijzen voor installatie gaan omhoog. Maar ook is het zo dat het rendement hoger is. De prijzen van gas zijn zoveel hoger dan van energie, dat doet iets met de terugverdientijd. Eerder was het ongeveer zeven jaar. Nu is het ongeveer vier tot vijf jaar als je zonnepanelen hebt en op stroom zit. De besparingen zijn nu zoveel hoger dan de investeringen", vertelt Sikkema.

Ook Wortelboer stelt dat de terugverdientijd is teruggenomen. "In de branche hielden wij zeven tot acht jaar aan voordat je je investering eruit hebt. Een warmtepomp of een ander apparaat kan langer mee, zo'n vijftien tot twintig jaar. Door de idiote prijzen is het nu gewoon korter. Hoeveel precies, dat verschilt per huishouden."

Leveren wordt lastiger