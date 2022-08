Geen wateroverlast maar droogte: omgekeerde wereld voor pompbedrijf Van Heck

De hoge temperaturen zorgen voor steeds meer problemen in de natuur. Beken, plassen en sloten staan droog, verzilting dreigt en dijken dreigen instabiel te raken. Om dit te voorkomen wordt op steeds meer plekken in het land water in rivieren en kanalen gepompt. Dat merken ze ook bij watermanagementbedrijf Van Heck Group in Noordwolde.

"Op dit moment zijn wij actief op één locatie", vertelt manager Edwin Righart, "in het hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden. Daarnaast kregen we de afgelopen dagen verschillende telefoontjes van waterschappen of wij kunnen helpen. Het mooiste zou zijn dat er flinke bak met regen zou vallen, maar dat zie ik nog niet echt gebeuren. Wij staan in ieder geval klaar om te helpen."

'Droogte valt in het Noorden relatief mee'

Dat zal vooral ten zuiden van Drenthe zijn. "Wij hebben ook contact met waterschap Hunze en Aa's en het Wetterskip Fryslân, maar in het Noorden valt de situatie nog mee. Het waterpeil is hier nog redelijk op orde."

Omgekeerde wereld

Voor Van Heck is het even omschakelen. Normaal gesproken wordt het bedrijf vaak ingezet bij wateroverlast. Zo werden in de afgelopen jaren onder meer de pompen van het bedrijf ingezet om ondergelopen mijnen in Servië leeg te pompen en was het bedrijf in Engeland actief tijdens de wateroverlast.