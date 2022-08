Prikkelvrij uurtje zwemmen in Veenhuizen: 'Dit is heerlijk'

Er is niets lekkerder dan een verkoelende duik tijdens een hittegolf, maar niet iedereen zit op een zinderend vol zwembad te wachten. Ben je bijvoorbeeld autistisch of wil je rustig kunnen revalideren, dan is het fijn om niet steeds druk spelende kinderen om je heen te hebben. Speciaal voor deze groep heeft Openluchtzwembad Veenhuizen sinds dit zwemseizoen het 'prikkelarm zwemmen'. Op dinsdag- en vrijdagochtend is het een uur lang heerlijk rustig in het water.

Een zestal zwemmers, onder wie twee kinderen, dobberen vrijdagochtend rond in Veenhuizen. De temperaturen liggen al boven de 25 graden, maar van drukte is nog geen sprake. Precies zoals de bedoeling is tijdens het 'prikkelarme uurtje'. "Het is heerlijk", zegt Annie Tjassing uit Veenhuizen. Voor het eerst in lange tijd zwemt ze weer in 'haar' openluchtbad. De ziekte van Lyme wierp haar lichaam in een diep dal, tot op het punt dat ze alleen nog haar oog kon bewegen. Na jaren van revalidatie, probeert ze nu weer zelfstandig te leren lopen. Bewegen in het zwembad kan daarbij helpen.

Valt op

"Je beweegt goed en je ontmoet natuurlijk heel veel mensen, dat vind ik belangrijk", zegt Tjassing. Het liefst was ze al eens eerder tijdens het prikkelarme uurtje gekomen. "Maar ik had een wondje aan mijn been."

Het zwembad in Veenhuizen beschikt over een speciale lift, die mindervaliden moeiteloos het water inkrijgt. "Je valt natuurlijk wel op", zegt Tjassing al wijzend op de lift. "Maar ik vind dat niet erg. Het is heerlijk om in het water te zijn."

Iedereen welkom

Dat geldt ook voor de meisjes van De Geitenmeijerij, die op een drijvende mat over het water glijden. De mensen van de zorgboerderij in Fochteloo weten het zwembad dagelijks te vinden, ziet penningmeester Corneel Beijert. "Ze zijn hier hele dagen lang in de zomer", zegt ze. "Nu zijn er twee meisjes met autisme, voor wie het anders wat te druk is in het zwembad."

Hoewel Beijert het prikkelarme uurtje een succes noemt, hoopt ze dat meer mensen zich ervoor zullen aanmelden. "Iedereen mag komen", zegt ze. "Zo hebben we een vrouw uit Assen, die graag wil revalideren. Zij las in de krant dat we dit aanbieden en vroeg of ze kon komen. Natuurlijk mag dat! Zolang het maar niet té druk wordt."

Spic en span

Voor het Openluchtbad Veenhuizen is 2022 een prima jaar. Het zwembad werd grondig gerenoveerd en de voorzieningen voor mindervaliden werden aangepakt. "Voor de aanpak van het zwembad kregen we van de gemeente een flinke subsidie", zegt penningmeester Beijert. "Maar toen gaven ze ons mee dat het zwembad dan ook beter toegankelijk moest zijn voor mensen met een beperking. Daarop is - weer met subsidie van de gemeente - de speciale lift aangeschaft."