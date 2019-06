Politie-onderzoek in kantoor Platform Storm-woordvoerder Jan Nieboer

Vanmorgen werden drie mannen opgepakt voor bedreigingen en asbestdumpingen in verband met de aanleg van windpark Drentse Monden en Oostermoer. Ondertussen is de politie bezig met verschillende huiszoekingen. Het kantoor van Nieboer is ook een van de onderzochte objecten.Nieboer heeft een eigen administratiebureau in een bedrijfsverzamelpand in Nieuw-Buinen. Bij het pand staan een politieauto en een busje van de politie. Er zijn meerdere rechercheurs aanwezig, meldt verslaggever Erwin Kikkers.De politie laat weten dat Jan Nieboer niet in het kantoor aanwezig is. Of hij één van de opgepakte mannen is, wil de politie niet zeggen. RTV Drenthe heeft geprobeerd contact te zoeken met Nieboer, maar hij is telefonisch niet te bereiken.Jan Nieboer zei eerder voor de camera van RTV Drenthe afstand te nemen van de bedreigingen aan onder meer ondernemers en bestuurders. Naast woordvoerder van Platform Storm is Nieboer ook voorzitter van de actiegroep Tegenwind Veenkoloniën."Die bedreigingen zijn een strafbaar feit. Dat soort dingen keuren wij als democratische actiegroepen af. Daar neem ik heel duidelijk afstand van", zei Nieboer eerder.