Woordvoerder Platform Storm aangehouden voor 'windmolenterreur' (update)

Jan Nieboer uit 2e Exloërmond is een van de aangehouden verdachten in de zaak van de 'windmolenterreur'. Hij is bekend als woordvoerder van Platform Storm.

De zoon van Nieboer bevestigt dat zijn vader vanochtend is aangehouden en momenteel op het politiebureau in Groningen zit.Nieboer wordt verdacht van het dumpen van asbest en het versturen van dreigbrieven naar ondernemers die mee (zouden) werken aan de aanleg van twee windmolenparken in de Veenkoloniën."Mijn vader heeft er absoluut niets mee te maken. Hij heeft het altijd op een democratische manier willen doen, dus dit past echt niet bij hem", aldus de zoon, die niet op camera wil reageren.Jan Nieboer zei eerder voor de camera van RTV Drenthe afstand te nemen van de bedreigingen aan onder meer ondernemers en bestuurders. Naast woordvoerder van Platform Storm is hij ook voorzitter van de actiegroep Tegenwind Veenkoloniën.Vanmorgen werden drie mannen aangehouden, die worden verdacht van het bedreigen van windparkondernemers en het dumpen van asbest. De politie is de hele ochtend al bezig met het doorzoeken van meerdere panden. Een daarvan is het kantoor van Nieboer. Hij heeft een eigen administratiebureau in een bedrijfsverzamelpand in Nieuw-Buinen.De vrouw van Nieboer bevestigde eerder tegenover de Volkskrant de aanhouding van haar man. Zij ontkent net als haar zoon ten stelligste dat haar echtgenoot iets illegaals op zijn geweten heeft.