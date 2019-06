Kinderopvang in Tynaarlo gaat met elkaar concurreren

Ouders reageerden geschrokken op dit nieuws tijdens de informatieavonden van de openbare basisscholen, zo zegt Susanne de Wit van Stichting Baasis. "Ze voelen zich voor een voldongen feit gesteld. Dat klopt. We hebben er lang over gesproken met de kinderopvangorganisatie en onze inzet was om hier gezamenlijk over te communiceren, maar dat is niet gelukt."Stichting Baasis wil komend schooljaar inzetten op integrale kindcentra (ikc). Dat betekent dat kinderen opvang, onderwijs en buitenschoolse opvang in de school krijgen. SKID wist van deze plannen af, maar kon niet in korte tijd alles veranderen."We hadden al afgesproken dat we samen zouden toewerken naar integrale kindcentra, maar we hadden geen termijn afgesproken", aldus Sandra de Boer van SKID Kinderopvang. "Toen ons in maart werd gevraagd of we al vanaf komend schooljaar tot een integraal kindcentrum konden komen, was dat te kort dag.""Dus moesten we afscheid nemen van elkaar", zegt Susanne de Wit van Stichting Baasis. "Bij een nieuwbouwlocatie moeten we gelijk werken met een nieuwe ontwikkeling." De openbare basisscholen werken komend jaar samen met een andere kinderopvang in de nieuwe schoolgebouwen, namelijk Kids First.Dat betekent dat SKID concurrentie krijgt in Vries, Eelde en Tynaarlo. "Dat is jammer", zegt De Boer, van SKID Kinderopvang. "Maar het is de keus van Baasis. Wij zorgen ervoor dat we de kinderen in deze dorpen nog steeds goede opvang kunnen bieden, ook buiten de scholen van Baasis. We weten dat we ook goed kunnen samenwerken met onderwijs als je niet in hetzelfde pand zit."Dit zorgt bij de nieuwbouwlocatie Groote Veen in Eelde voor een bijzondere situatie. Daar deelt openbare basisschool De Veenvlinder na de zomervakantie het gebouw met de Mariaschool van Stichting Primenius. De twee scholen zouden met elkaar samenwerken wat betreft kinderopvang, maar dit gaat nu niet meer door.Stichting Primenius houdt vanavond een informatieavond om de ouders te informeren over hoe de kinderen in het nieuwe schoolgebouw buiten schooltijd worden opgevangen. De voorzitter wil voor die tijd niet reageren.Bij de nieuwbouwlocatie zal komend schooljaar zowel Kids First als SKID een opvang hebben. Kids First voor BSO en peuteropvang, SKID voor de opvang van 0- tot 4-jarigen. De kinderopvang van SKID zal waarschijnlijk pas vanaf 1 januari af zijn. Tot die tijd kan de organisatie nog gebruik maken van hun huidige locaties.