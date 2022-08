Meppeler vrijgesproken van neersteken huisgenoot

Een 24-jarige man uit Meppel is vrijgesproken van poging tot doodslag op een huisgenoot. Volgens het Openbaar Ministerie (OM) stak de man in de vroege ochtend van 15 april de ander met een mes in het gezicht. Tegen hem was een celstraf van dertig maanden geëist, waarvan tien maanden voorwaardelijk.

De huisgenoot zou na een ruzie over een trainingspak de kamer van de Meppeler zijn binnengevallen. Die greep op zijn beurt een mes en stak, volgens het OM. Het slachtoffer had snijwonden. Volgens de rechter blijkt daaruit dat de 24-jarige geen steek-, maar snijbewegingen heeft gemaakt met het mes.

Een steekbeweging is volgens de rechter een beweging met de punt van het mes richting de ander. Het snijden is een willekeurige horizontale of verticale beweging met het mes. Het letsel dat de huisgenoot had, was volgens de rechter afweerletsel. Wat het OM ten laste heeft gelegd kan niet worden bewezen, vindt de rechter.