Wat is er dit weekend te doen in Drenthe?

Staatsbosbeheer organiseert namelijk een avond waarop je samen vallende sterren kunt kijken, onder leiding van een gids. "Die vertelt allerlei wetenswaardigheden over de vallende sterren. Tegelijkertijd is er volop gelegenheid om languit liggend dit bijzondere schouwspel te ervaren." Vooraf aanmelden is wel verplicht. Dat kan via deze link . Volwassenen betalen 10 euro voor een kaartje, kinderen tot en met 12 jaar betalen 7,50 euro. De start is bij de parkeerplaats in Elsloo, aan de Canada 1.