Met warmtecamera speuren naar heetste plekken: 'Belasting op zwarte tegels zou mooi zijn'

Met temperaturen van boven de dertig graden is het voor velen puffen en steunen; zoeken naar verkoeling. Maar hoe heet het wordt in eigen tuin of huis heb je voor een deel zelf in de hand. Een andere kleur tegel of zonwering kan al helpen.

Gewapend met een warmtecamera loopt Geert Starre van de Natuurbeschermingswacht door Meppel. Bij een huis met zwarte zonwering stopt hij, om zijn lens erop te richten. Meteen slaan de meters hoog uit. "De temperatuur loopt hier op tot 52,5 graden. Dat is een onleefbare situatie, daar kun je nu niet binnen zitten." Met zijn apparaat spoort hij warme plekken op. Hij wil zo laten zien dat de wijze waarop mensen hun huis en tuin aankleden van invloed is op de warmte in hun omgeving.

Zwarte materialen

"Zwarte materialen zorgen voor problemen op zo'n hete dag als vandaag", vervolgt Starre. "Een zwarte deur bijvoorbeeld, en daar ligt zwart grind. Ik zie meteen dat het oploopt tot boven de 50 graden. Terwijl de grijze stoeptegels maar 38 graden zijn. Nu kun je mooi zien dat iets wat zwart is veel warmer wordt en dus meer overlast geeft als het in je tuin ligt. Je kunt met deze camera makkelijk de fouten opsporen."

De zwarte zonwering is volgens Starre dan ook niet slim, die warmt de woning juist meer op. "Iets wat dan weer gekoeld moet worden met energie slurpende en lawaaiige airco's", aldus Starre. Ook merkt hij dat het leven op straat steeds minder aangenaam wordt. "We staan hier nu op straat, maar het is niet fijn. Eigenlijk wil je zo snel mogelijk weg. Je hebt moeite om niet hard te gaan zweten. Fietsen of iets doen in je tuin is niet mogelijk. En dat komt mede door alle donkere materialen die al die warmte alleen maar versterken."

Belasting heffen

Het advies van Starre: wit, witter witst. "Wit reflecteert en het warmt niet op. Daarom blijft het koel. Als je een koophuis hebt en je mag je kleur kiezen, maak het wit. Daarmee maak je het een stuk comfortabeler voor jezelf. Verder hoop ik dat de mode van zwarte tegels, zwart grind of zwart tuinmeubilair snel afgelopen is. Dat maakt de buurt echt minder leefbaar."