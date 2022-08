Oud-nieuwslezer Femke Wolthuis stopt na paar maanden als raadslid

Tegenover RTV Zulthe laat fractievoorzitter Henk Koekkoek weten dat Wolthuis op voorhand de werkzaamheden in de raad iets anders had ingeschat. De Norger blijft overigens wél actief als steunfractielid van Lijst Groen Noordenveld. De eveneens in Norg woonachtige Albert Nieuwenhuis neemt de plek van Wolthuis in de raad over.