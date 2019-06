Burgemeesters Veenkoloniën: enorme impact op gemeenschap

"We hebben eerder naar buiten gebracht dat met de bedreigingen een grens is bereikt. En dan is het goed dat er nu aanhoudingen zijn verricht", zegt Seton. Volgens hem hebben de dreigementen een behoorlijke weerslag op het gebied. "Mensen praten erover en worden er onzeker van", volgens Seton.Het bedrijf Avitec uit Nieuw-Buinen heeft eerder besloten te stoppen met zijn werkzaamheden voor het windpark Drentse Monden en Oostermoer, ook vanwege bedreigingen. "Vanaf dat moment was er een verschuiving merkbaar. Natuurlijk is er de felle weerstand. Maar er zijn ook mensen die deze middelen veel te ver vinden gaan", zegt Seton.Tijdens een persbijeenkomst in het politiebureau aan de Balkengracht werd de pers bijgepraat over de aanhoudingen in het politieonderzoek. Naast de politie, waren het Openbaar Ministerie en drie betrokken burgemeesters erbij. Jan Seton werd bijgestaan door zijn collega's Adriaan Hoogendoorn van Midden-Groningen en burgemeester Froukje de Jonge van Stadskanaal.Die laatste is opgelucht dat er aanhoudingen zijn verricht, maar houdt ook haar hart vast voor de gevolgen. "Nu krijgen de boosdoeners een gezicht. In kleinere gemeenschappen, waar wij ons ambt vervullen, heeft dat een enorme impact", vertelt De Jonge.De burgemeester van Stadskanaal vervolgt: "Mensen van wie men zoiets nooit had verwacht, blijken dit soort dingen te doen. Ik denk dat wij onze rol als burgervader of burgermoeder echt te vervullen hebben de komende tijd."Burgemeester Hoogendoorn van Midden-Groningen heeft de hoop dat met de aanhoudingen de 'buitenwettelijke acties' voorlopig zullen stoppen. "Als gemeentebestuur hebben we er nooit een geheim van gemaakt dat we begrip hebben voor de weerstand. Dat neemt niet weg dat het verzet ertegen moet plaatsvinden binnen de spelregels van de staat."Het Openbaar Ministerie legde tijdens de bijeenkomst uit waarvan de drie verdachten die zijn opgepakt, precies worden verdacht. De mannen van 61 uit 2e Exloërmond en 58 jaar uit Meeden worden verdacht van het sturen van dreigbrieven, maar zouden ook schuldig zijn aan asbestdumpingen. Uit eigen onderzoek van RTV Drenthe blijkt Jan Nieboer, woordvoerder van Platform Storm en voorzitter van Tegenwind Veenkoloniën een van deze twee verdachten is."Het dumpen van asbest zien we als een zwaar feit. Daar kan een gevangenisstraf van twaalf jaar op staan", licht Debby Homans van het Openbaar Ministerie toe. De andere verdachte, een man van 50 uit Nieuw-Buinen, wordt verdacht van medeplichtigheid bij het sturen van de dreigbrieven. Het OM wil de schade die is geleden door toedoen van de verdachten proberen op ze te verhalen.Waarom de aanhoudingen en huiszoekingen juist vandaag zijn, blijft ook tijdens de persbijeenkomst onduidelijk. Fred van Dijk, de politieman die belast is met het windmolendossier, kan het niet zeggen. "Die informatie maakt deel uit van het onderzoek. Dat kan ik nu niet vertellen. Op het moment dat dat wel kan, doe ik dat graag", aldus Van Dijk.Volgens Van Dijk is het onderzoek de laatste maanden steeds intensiever geworden. Van Dijk: "Op het moment dat er dreigbrieven worden verstuurd en er asbestdumpingen worden gedaan, spreek je van zwaardere feiten. We hebben de afgelopen zes maanden uitvoerig onderzoek gedaan en dat leidde vanmorgen tot de aanhouding van de drie verdachten. Ook zijn op meerdere plekken huiszoekingen gedaan. Die zijn nu nagenoeg afgerond."In totaal zijn er voor zover bekend bij de politie 34 dreigbrieven verstuurd en drie asbestdumpingen geweest. De politie kreeg 45 tips binnen van mensen uit de buurt."Uiteindelijk hebben zestig politiemensen meegedraaid in dit onderzoek. Het gaat dan onder meer om rechercheurs, wijkagenten en vakspecialisten, maar ook om een TGO (Team Grootschalige Opsporing red.)", zegt Van Dijk. Hij benadrukt dat de politie verwacht meer aanhoudingen te doen, maar op welke termijn kan hij niet zeggen. Het onderzoek is in elk geval nog niet afgerond en nog in volle gang. Maar na de aanhoudingen van vandaag denkt de politie 'drie belangrijke verdachten' te hebben gepakt.Op basis van tips en onderzoek heeft de politie een lijst met namen opgesteld. Mogelijk weten de mensen op deze lijst meer over de dreigbrieven en asbestdumpingen. "Er staan ongeveer zestig mensen op deze lijst. We denken dat er binnen deze groep toch nog informatie is. We gaan deze mensen op die manier benaderen en gaan ze dus vragen of ze nog informatie hebben. Dat is echt de kern van de brief", aldus Van Dijk.