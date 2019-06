Koningin Maxima bezoekt Rijdend Atelier in Hoogeveen

In het convenant staat onder andere dat scholen, culturele instellingen, pabo's, gemeenten en de provincie Drenthe zich de komende jaren inzetten voor meer en beter muziekonderwijs op de basisscholen.In De Tamboer in Hoogeveen wordt de ondertekening gevierd met het lied 'Doe je mee' van de Drentse zangeres Martijje. Vijfhonderd leerlingen van basisscholen uit alle gemeenten in Drenthe doen mee. Na afloop van de muzikale ochtend neemt de koningin een kijkje in 'Het Rijdend Atelier'. Dat is een bus dat als mobiele werkplaats gebruikt wordt. "Een instrumentenwerkplaats op wielen", vertelt eigenaar Marco de Soza lachend.De bus is een depot van muziekinstrumenten. "Muziekles op een instrument is vaak prijzig. Wij willen muziekeducatie toegankelijk voor ieder kind maken. Daarvoor biedt de stichting Instrumentendepot Leerorkest een betaalbare uitleenservice van muziekinstrumenten."Daarnaast kunnen ouders en grootouders en andere vrijwilligers in het Rijdend Atelier leren een muziekinstrument te onderhouden en eventueel kleine reparaties uitvoeren. "Wij bieden daarvoor alle benodigde materialen aan. Want hoe meer goede en werkende muziekinstrumenten we hebben, hoe meer kinderen gebruik kunnen maken van de instrumenten."Morgen, als koningin Máxima het Rijdend Atelier bezoekt, laten kinderen zien wat zij hebben geleerd. Verder demonstreren vrijwilligers aan Máxima hoe zij de snaren van een cello vervangen en de stemknoppen smeren.