Speler FC Klazienaveen na schorsing: 'Mensen kijken mij raar aan'

Volgens FC Klazienaveen maakten de spelers zich schuldig aan onder meer 'intimiderend, bedreigend en beledigend gedrag'. Bijna drie weken geleden degradeerde het eerste elftal uit de tweede klasse. Verschillende leden zouden dit uitgebreid gevierd hebben, waarbij enkele tafels in de kantine sneuvelden."Dat is absoluut niet waar. Het vervelende is dat mensen mij naar aanleiding van deze berichten raar aankijken", zegt Geerts, die eerder voor vv Klazienaveen uitkwam. "Wat ik wel heb gedaan is na de degradatie een plagerige opmerking maken richting voorzitter Gert Veenstra. 'Spelen we volgend jaar eerste klasse?', vroeg ik hem. En de andere jongens hebben met witte lakens en boe-geroep een degradatiespook nagedaan. De bestuurders van de club vonden dat dus niet grappig."Volgens Geerts werden de voorvallen aangegrepen als een stok om mee te slaan. "Want de jongens met een rebels karakter lagen al onder een vergrootglas." FC Klazienaveen biedt de geschorste leden de kans om na de winterstop terug te keren, maar daar wil Geerts niets van weten. Hij zet zijn loopbaan voort bij SVBO uit Barger-Oosterveld. Ook de andere geschorste leden van FC Klazienaveen waaien volgens hem uit naar andere clubs.Inmiddels zit ook voorzitter Veentra niet meer op zijn post. Hij besloot gisteren zijn taken neer te leggen 'door ontwikkelingen van het laatste jaar binnen FC Klazienaveen in combinatie met privé- en werkomstandigheden'.