Jonge muzikanten klaar voor optreden voor koningin Máxima

Veertien van de dertig jonge muzikanten spelen bij muziekvereniging Harmonie in Gasselte en de andere zestien zijn lid van Togido in Eext. Tanja Braams is muziekjuf bij Harmonie en is apetrots op haar leerlingen. "Met OBS De Dobbe uit Gasselte deden we het nummer Fireball op onze voorjaarsuitvoering. De organisatie van 'Meer muziek in de klas' heeft die uitvoering in een Facebookvideo gezien en was zo onder de indruk, dat we werden uitgenodigd om dat lied voor Máxima te spelen", vertelt ze enthousiast."Maar we moesten het nog een hele poos geheim houden", aldus Braams. "Dus we waren de hele tijd aan het oefenen zonder te weten waarvoor. Toen we het eindelijk mochten verklappen vond iedereen het wel heel gaaf."De muziekgroep die morgen het nummer Fireball gaat spelen, bestaat uit blazers en slagwerkers. Rosalie heeft net als haar medeleerlingen pas vanaf april les bij Harmonie Gasselte. Ze bespeelt de shaker, een slaginstrument. "Het is best spannend om voor Maxima te spelen", zegt ze. "Ik denk dat ze wel gaat klappen na de show."Omdat de leerlingen van Harmonie Gasselte nog maar zo kort hun instrument bespelen, werd de hulp van muziekvereniging Togido uit Eext ingeroepen. "Onze groep speelt al twee of drie jaar", vertelt muziekjuf Trea Enting. "De leerlingen vinden het leuk om hun fanfaregenoten te helpen. Ze nemen de moeilijke stukken voor hun rekening en blazen misschien net iets harder." Het orkest is dus eigenlijk een mix van beginnende en gevorderde muzikanten.51 samenwerkende partijen ondertekenen het MuziekAkkoord Drenthe waarin zij afspreken dat ruim 40.000 kinderen op de 292 scholen uit de provincie Drenthe structureel muziekonderwijs krijgen. Het convenant geeft de actieplannen weer hoe muziekonderwijs de komende jaren een plaats gaat krijgen. De ondertekening van het convenant is het startpunt van een jarenlange intensieve samenwerking tussen de betrokken partijen.Beide muziekverenigingen zijn al op de goede weg, want ze bezoeken wekelijks de basisschool in hun dorpen om muziekonderwijs te geven. Dat heeft al geleid tot een ledenstijging voor de clubs. "Het is ontzettend belangrijk", vindt Braams van het muziekonderwijs. "De kinderen krijgen zo structureel een uur per week muziekles in de klas. Dat zet zoden aan de dijk, want ze leren echt een instrument bespelen. Daarna hebben ze de keuze om daarin verder te gaan bij ons leerlingenorkest."Verschillende muziekverenigingen zeggen nu al te profiteren van muzieklessen die op school worden gegeven. De leerlingen die gaan optreden voor onder andere koningin Máxima krijgen les van Pieter de Jong via 'Meer muziek in de klas'. De Jong geeft ook les aan verschillende muziekverenigingen zoals Togido uit Eext en de Harmonie uit Gasselte. Zij zien hun aantal jeugdleden stijgen door muzieklessen op school en de samenwerking.Rond 11.30 uur is het showtime voor de leerlingen van Harmonie en Togido. Dan spelen ze het lied voor koningin Máxima. Wil je dat zien? Kijk dan van 11.00 uur tot 12.00 uur naar de livestream van RTV Drenthe op deze website of onze Facebookpagina.