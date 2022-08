File voor benzinepomp Norg: liter benzine voor 19,5 cent

In Norg is verkeer vanavond vast komen te staan bij het AVIA-tankstation aan de Eenerstraat. Benzine en diesel bleken namelijk spotgoedkoop. Volgens de borden moest voor een liter benzine 19,5 cent worden betaald, voor een liter diesel 15,5 cent.

Wat de oorzaak was voor de lage brandstofprijzen in Norg is niet bekend. AVIA XPress was niet bereikbaar. Inmiddels zijn de prijzen weer op het oude niveau.