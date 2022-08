Scooterrijder gewond na botsing bij Gasselterveld

Een scooterrijder is vanavond gewond geraakt bij een ongeluk bij Gasselte. Op de Houtvester Jansenweg bij het Gasselterveld botste de scooter op een boom.

Hoe dat kon gebeuren is onbekend. Meerdere ambulances en de traumahelikopter kwamen naar de plek van het ongeluk. Voor de helikopter was het zoeken geblazen naar een plekje om te landen, het ongeluk vond plaats in het bosrijke gebied bij de recreatieplas.