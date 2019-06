Vier ton tekort bij verbouw nieuwe Health HUB Roden opgelost

Gedeputeerde Henk Brink en de gemeente Noordenveld hebben het gat gedicht met geld uit een oud potje voor bedrijventerrein Bitseveld, waar de Health HUB zit. De huur voor ondernemers, onderwijs en onderzoekers gaat niet omhoog.Provinciale Staten wilden nog wel precies weten hoe dat zit met het potje en waar dat geld nou ineens vandaan komt. Daarvoor moet Brink ver terug in de tijd. "Met de toenmalige gemeente Roden hadden we een fonds voor het afwaarderen van woningen omdat er een rondweg zou komen. Die kwam niet. Daar was geld over, dat konden we inzetten gezet voor de herstructurering van bedrijventerrein Bitseveld."Ondertussen kwam er een miljoenenbijdrage van de provincies Groningen en Drenthe voor een groot investeringspakket in het gebied Leek/Roden.Uit die twee potjes was 2,5 ton over. "In goed overleg met de gemeente Noordenveld zetten we die nu in voor het tekort op de verbouw van de Health HUB. De andere helft halen we uit de huuropbrengsten. De huurprijs hoeft niet omhoog."De Health Hub Roden, een broedplaats voor medische ontwikkelingen, knapt uit z'n jasje. Zelf een pand aankopen kan niet zonder de huurtarieven voor onderzoekers, startende ondernemingen en onderwijsinstellingen laag te houden. Het samenwerkingsverband HHR kan namelijk niet zelfstandig bij een bank aankloppen voor een hypotheek om het pand te kopen. Dat zou alleen kunnen met garantstellingen van de overheden.Daarom hebben de provincie en de gemeente Noordenveld een groter pand op hetzelfde industrieterrein gekocht (Noordenveld 6 ton, provincie 2,4 miljoen). “Dan kun je beter zelf het pand kopen, dan heb je tenminste onderpand als het ooit mis mocht gaan", was destijds de gedachte van gedeputeerde Henk Brink.Daarmee worden de provincie en de gemeente Noordenveld wel indirect projectontwikkelaar en huisbaas. De overheden kopen het pand, een stichting gaat de verhuur aan de HHR-deelnemers verzorgen. Een ongebruikelijke constructie, vinden zowel Brink als leden van Provinciale Staten. Maar voor de toekomst van de Health Hub Roden wel de beste oplossing.