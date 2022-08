Meerdere evenementen afgelast vanwege hitte

De Brinkmarkt in Annen gaat morgen niet door. Reden is de verwachte tropische temperaturen.

Het is al een aantal dagen boven de dertig graden en morgen vormt daarop geen uitzondering. "Het is zo prachtig, dat we dit vervelende besluit hebben moet nemen. Het wordt morgen 34 graden en De Brink is een open vlakte. Daarom hebben wij moeten besluiten om het af te gelasten", zegt de organisatie. Op 4 september is de laatste van zeven Brinkmarkten van dit jaar.