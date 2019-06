Assen reageert als eerste op journalistiek onderzoek naar invloed Shell op overheden

Er is door de journalisten informatie opgevraagd bij negen ministeries, drie provincies en vijf gemeenten. Assen was de eerste gemeente die contact zocht met de journalisten.Het gaat hier om zogeheten WOB-verzoeken; onder de Wet Openbaarheid van Bestuur kunnen burgers informatie opvragen bij de overheid. Het Platform Authenthieke Journalistiek (PAJ) doet dit nu samen met onderzoeksjournalisten van Follow the Money.Het project heet de 'Shell Papers'. Het doel is uitvinden of en hoe Shell invloed heeft op bijvoorbeeld het economische beleid in Nederland. Maar ook wordt onderzocht of het bedrijf zich heeft bemoeid met het klimaatbeleid of het onderwijs.Assen belde met het onderzoeksteam nadat ze het WOB-verzoek hadden ontvangen. De gemeente wilde graag overleggen met de journalisten. Daarnaast vroeg de Gemeente Assen een bedrag van €5,86 voor het in behandeling nemen van een verzoek om informatie en kosten voor digitale kopieën.De journalisten zijn niet van plan die kosten te betalen, aangezien Assen helemaal geen geld mag vragen om geld voor die stukken. Dat is in strijd met de wet.De WOB-verzoeken zijn ook ingediend bij de provincie Drenthe. Shell is voor vijftig procent eigenaar van de NAM, dat haar hoofdkantoor in Assen heeft en één van de bedrijven is die de gaswinning in Drenthe uitvoert.Het onderzoeksteam heeft in totaal tienduizenden documenten aangevraagd bij de diverse instanties. Mailtjes, notulen, verslagen, brieven, beleidsstukken, sms-jes en nog veel meer.Zodra die overhandigd zijn, worden ze openbaar gemaakt op de website van Follow the Money. Tot nu toe zijn de overheden nog niet scheutig met het geven van de informatie.