Trekkerslep in Hooghalen is 'meer dan dom gas geven'

Dat een full pull nog niet zo eenvoudig is, blijkt in de praktijk wel. Op de zaterdagochtend zijn er maar weinigen die de 100 meter halen. Volgens Jansen komt er dan ook meer bij kijken dan alleen 'dom gas geven'. "Er spelen veel meer zaken, zoals de versnellingen en grip. Er zit echt techniek achter." Feitelijk is de Trekkerslep dus een wedstrijdje wie het beste met zijn machine over weg kan.

Hitte

De Trekkerslep begon ooit in Westerbork, maar sinds 2010 wordt het in Hooghalen gehouden. Het evenement groeide namelijk uit zijn jasje en Hooghalen bleek de ideale plek. In 2020 zou het jubileum dus al gevierd worden, maar door twee jaar 'corona-afwezigheid' wordt dat feestje dus nu gehouden.

Jansen is blij dat het evenement weer op de rol staat, maar had het liever een paar graden koeler gezien. "Een graad of 25 is prima voor een buitenevenement. Dit is wat te warm. Gisteren zagen we dat veel bezoekers pas later op de avond kwamen, toen het wat was afgekoeld."

De deelnemers hebben volgens Jansen weinig last van de hitte. "De nieuwe trekkers hebben een prima airco en de oudjes hebben er geen kap op", zegt hij. "Die redden zich dus prima."

Melken

Ondanks de tropische temperaturen weet jong en oud het trekkerfestijn weer te vinden. Jansen denkt dat de sfeer van de Trekkerslep uniek te noemen is. "Het is lekker gemoedelijk", zegt hij. "We komen bij elkaar, kijken naar de trekkers en drinken een biertje. Dat is gewoon genieten."

Ook de jongere trekkerfanaat die geen biertje drinkt, komt aan zijn trekken. De 15-jarige Bas doet bijvoorbeeld zelf mee. "Ik ga voor de full pull, maar 80 meter is ook aardig", zegt hij. De 14-jarige Wesley doet zelf niet mee en gaat vanmiddag na de speedcross alweer naar huis. "Ik moet melken om vijf uur."