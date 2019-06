Wat doet koningin Máxima vandaag in Drenthe?

Het bezoek van Máxima is vandaag live te volgen bij RTV Drenthe. Vanaf 11.00 uur kun je live meekijken via een livestream op onze website en op onze Facebookpagina . Ook op Radio Drenthe doen we live verslag. En op TV Drenthe zie je vanmiddag en vanavond een samenvatting van het koninklijke bezoek aan Hoogeveen.

Het convenant geeft de actieplannen weer hoe muziekonderwijs de komende jaren een plaats gaat krijgen. De ondertekening van het convenant is de start van een jarenlange intensieve samenwerking tussen verschillende partijen. Een van die partijen is de stichting Méér Muziek in de Klas. Koningin Máxima is erevoorzitter van de stichting en daarom zal zij bij de ondertekening van het Muziekakkoord Drenthe zijn Stichting Méér Muziek in de Klas zet zich in voor structureel en goed muziekonderwijs voor alle basisschoolkinderen in Nederland. "Want muziekonderwijs vergroot de wereld van het kind en levert een bijdrage op cognitief, emotioneel, sociaal en creatief vlak", aldus de stichting.De ondertekening van het Muziekakkoord is rond 11.40 uur. Voorafgaand aan dat moment zijn er in theater de Tamboer in Hoogeveen verschillende optredens.- Het welkom en de centrale presentatie van het programma is in handen van Buddy Vedder, ambassadeur Méér Muziek in de Klas en bekend van tv en Youtube. Rond 11.00 uur zal hij koningin Maxima welkom heten in de grote zaal van de Tamboer.- Aansluitend vindt een afwisselend programma plaats met veel muziek en dans. Vieve Brass treedt op met het nummer Happy. Leerlingen van de Beatrixschool en OBS Tolter uit Meppel spelen met vakspecialisten de Dum Dum Song met ukeleles en boomwhackers. De Drentse talenten Daisy en Robin treden op. Daarna is het weer tijd voor Vieve Brass, want zij treden samen op met leerlingen van OBS de Dobbe uit Gasselte en OBS Gieten uit Gieten. Zij spelen het nummer Fireball - Zangeres Martijje uit Rolde heeft voor deze gelegenheid een speciaal scholenlied geschreven. Leerlingen van CBS Het Anker uit Emmen zingen samen met band van zangers Martijje en kinderen uit het publiek het speciaal gecomponeerde nummer voor het Muziekakkoord Drenthe.- Dan is het zo'n 11.40 uur en tijd voor de officiële ondertekening van het muziekakkoord. Wethouder Mirjam Pauwels van de gemeente De Wolden en gedeputeerde Cees Bijl zullen hun handtekening zetten onder het akkoord. De 10-jarige Jasper en de 7-jarige Fenne zullen de koningin en Jantien Westerveld, directeur van de stichting Méér muziek in de klas, begeleiden naar het podium om getuige te zijn van de ondertekening.- Even voor twaalf uur vertrekt koningin Máxima uit de zaal om vervolgens in een aparte ruimte te kijken en luisteren naar een deel van een presentatie over Méér Muziek in de Klas. Daar zijn naast wethouder Pauwels ook Ilse de Lange en een pabo-student aanwezig.- Als het weer het toelaat bezoekt koningin Máxima nog het Rijdend Atelier van het Leerorkest . Zij krijgt tekst en uitleg over deze instrumentenbus.- Rond 12.45 uur vertrekt de koningin en kunnen alle partijen aan de slag met de uitvoering van het convenant Muziekakkoord Drenthe.