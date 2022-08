Treinenparade bij Smalspoormuseum Erica in nieuwe stijl

Je hoort ze van ver aankomen en hier en daar verklapt de rook dat ze in de buurt zijn. Over het hele terrein op Erica rijden de paradepaardjes. Ze rijden over het smalspoor. "Het komt een beetje uit een tijdperk dat vrachtwagens niet praktisch waren. Er werd ergens een tijdelijk smalspoorlijntje neergelegd als er zware dingen vervoerd moesten worden. Bouwmaterialen, veen of klei werd dan per smalspoor vervoerd", legt Strijker uit. Het voornaamste verschil met de huidige spoorlijnen is dat het makkelijk mee te verplaatsen is, stelt de organisator.