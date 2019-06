Bibliotheek Emmen bijna klaar voor heropening

De komende dagen moet er nog wel hard gewerkt worden om dat voor elkaar te krijgen. Maar volgens directeur Marchien Brons van de bibliotheek gaat het lukken. "De begane grond en de tweede verdieping zijn dan weer open."Bij binnenkomst valt vooral de nieuwe vloer op, die nu egaal grijs is. "Het was een lappendeken: geel, rood, grijs, er zat van alles in", zegt Brons. "Het waren oude vloeren, die hier al 31 jaar in liggen. Het was echt tijd om ze te vervangen."Naast de nieuwe vloeren, heeft de bieb van Emmen ook nieuwe verlichting. "Daar zaten de oudenog in, die waren gewoon verstaft. Ze werden heet, als we daardoor kortsluiting zouden krijgen, hadden we een veel groter probleem gehad." De bieb gaat nu over op led-verlichting.De plannen om iets aan het gebouw te doen, waren er al langer. "Maar ze werden steeds tegengehouden door een mogelijke verhuizing. Maar daar is nog steeds geen besluit over. Stel nou dat er dit najaar wel een besluit daarover valt, dan ben je zo weer een paar jaar verder, voordat het daadwerkelijk gerealiseerd is. Dus we zitten sowieso nog wel een paar jaar in dit pand. We moesten wel wat doen."Naast het onderhoud dat wordt gepleegd, verandert er ook wat aan de indeling van de bibliotheek. Zo waren de jeugdafdelingen over twee verdiepingen verspreid. "Dat brengen we straks bij elkaar op de eerste verdieping.""Daarnaast komen er veel meer studie- en werkplekken en het leescafé wordt een écht leescafé. Nu was dat nog een combinatie van functies: studeren en gezellig kletsen, maar dat gaat natuurlijk niet goed samen. Dus dat halen we uit elkaar."Komende maandag gaat de bibliotheek van Emmen dus weer open, maar nog niet alle verdiepingen zijn dan toegankelijk. "De eerste verdieping is dan gesloten. Daar is net de nieuwe vloer in gelegd en die moet goed drogen. Als de eerste verdieping weer klaar is voor gebruik, is de tweede verdieping aan de beurt."In de hele bibliotheek wordt ook een thema doorgevoerd: 'Werk in uitvoering'. Dat is in het gebouw onder meer te zien aan steigermateriaal, een podium van pallets en bijvoorbeeld een balie met geel-zwarte strepen.Na zeven weken werk moet uiteindelijk de hele bibliotheek op maandag 22 juli weer open zijn.