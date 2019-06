Jaap Timmer geëerd met bocht vlak bij TT Circuit

In Assen is vlak bij het TT Circuit de Jaap Timmer-bocht onthuld. Het bord werd onthuld door burgemeester Marco Out en Willy Timmer, de weduwe van Jaap Timmer.

