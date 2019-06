Regiocampus Meppel krijgt een 'academisch lab' voor experimenten

Steeds meer studenten weten de campus te vinden. Waren dat er in het schooljaar 2017-2018 nog 160, dit schooljaar zijn het er 500. Studenten zijn afkomstig van opleidingen in Meppel en Zwolle. Onder andere van het Drenthe College, Deltion en Windesheim.Het bedrijfsleven kan zich melden bij het Ondernemerspunt van de Regiocampus met een vraag. Deze vraag wordt omgezet in een project, waarna er studenten bij worden gezocht die een poging doen om de vraag te beantwoorden.Een voorbeeld is de inrichting van het nieuwe ziekenhuis van Meppel. Studenten is gevraagd om te kijken of de inrichting praktisch is. Het ziekenhuis werd met behulp van karton nagebouwd. Dat leverde nieuwe inzichten op over de draairichting van deuren.Bart Duiven uit Nijeveen en Jario Robaard uit Meppel zijn twee van de deelnemende studenten. Bart komt van het Deltion College in Zwolle en Jario van het Drenthe College in Meppel.Beide wilden graag via de Regiocampus aan de slag. "Het voordeel is dat je vrij wordt gelaten en bezig mag in de praktijk", zo zegt Jario. Hij heeft zich namens het Ondernemersfonds in Meppel bezig gehouden met de vraag hoeveel AED's de gemeente Meppel moet hebben om er voor te zorgen dat er een dekkend netwerk is.De opdracht van Bart Duiven was heel anders. "Ik moest voor een ondernemer een plan maken over het gebruik van sociale media." Het zijn allemaal opdrachten die in de praktijk spelen. Daar leer je heel veel van. Er zijn ook bedrijven die stagiaires nemen als extra werknemer. Dat is hier niet zo."De Regiocampus is een samenwerkingsverband van onderwijs, overheid, ziekenhuizen, zorgcentra en bedrijfsleven. Samen bedenken ze innovatieve oplossingen voor problemen die er zijn in Zuidwest-Drenthe en Noordwest-Overijssel. Ze noemen het in Meppel een proeftuin.Die proeftuin wordt nu uitgebreid met wetenschappelijk onderzoek. Het zogenaamde Academisch Lab. Daarin werken studenten op alle niveaus samen. Samen met de Wageningen Universiteit (WUR) is een onderzoek gestart naar het verbeteren van het voedingspatroon van ouderen.Een ander voorbeeld is een project in de voormalige tuinbouwschool in Frederiksoord waar proeven worden gedaan in de ouderenzorg. De regio vergrijst, er is steeds minder personeel en dus moeten er oplossingen komen om te zorgen dat de ouderenzorg op peil blijft.Volgens programmamanager Marieke Navarro van de Regiocampus heeft de werkwijze op allerlei fronten voordelen. Het bedrijfsleven heeft specifieke vragen die ze met studenten kunnen oplossen. Studenten komen volgens haar soms met oplossingen die ondernemers nooit zelf hadden bedacht.En het is goed voor de studenten. Zij maken kennis met het bedrijfsleven in hun eigen regio. Ze zien dat er werk voor ze is en hebben zo mogelijk een betere kans op een baan.En dan is er nog een voordeel. "Studenten zien door deze opdrachten dat het beter is voor hun toekomstige carrière om verder te studeren. Dat doen ze dan ook."Dat er nu ook een samenwerking is met een universiteit is volgens Navarro een groot voordeel. "We hebben hier geen wetenschappelijk onderwijs. Nu wel onderzoek. Dat is een mooie kers op de taart van de samenwerking."