Westerveld zet vraagtekens bij nieuw winningsplan en stuurt zienswijze naar Wiebes

'U bent van mening dat de kleine velden niet of nauwelijks risico's opleveren maar wij vinden het onverantwoord dat u doorgaat met gaswinning zonder goede randvoorwaarden. Zo is er nog steeds geen onafhankelijk schadeprotocol kleine velden', schrijft het college aan de minister. Ook ontbreekt in de ogen van de gemeente een duidelijke opdracht aan Vermillion om het KNMI-meetnetwerk uit te breiden.Het Canadese bedrijf heeft een nieuw winningsplan ingediend bij de minister. Daarin staat dat ze tot 2035 de gaswinning willen verhogen met 1,8 miljard kuub. Onder het dorp Wapse zit meer gas dan verwacht.Sinds 2015 wordt er gas gewonnen in Wapse. De bedoeling was, zo staat in het eerste winningsplan van 2015, om er ruim een miljard kuub uit te halen in een periode van tien jaar. Maar dat gaat sneller dan verwacht: Binnen drie jaar is deze hoeveelheid al naar boven gepompt.Wethouder Wilfried de Jong ziet genoeg redenen om de minister te adviseren niet akkoord te gaan met de nieuwe gaswinningsplannen. "Eerder dit jaar was ik bij de rechtbank in Den Haag om in beroep te gaan tegen het nu geldende winningsplan over hetzelfde veld", zegt hij. "De rechtbank heeft nog geen uitspraak gedaan, maar een nieuwe aanvraag voor meer gaswinning uit hetzelfde veld gaat al in procedure. Deze gang van zaken bevreemdt mij."Hij vervolgt: "Tijdens de zitting bracht het ministerie naar voren dat het schadeprotocol voor kleine velden bijna is afgrond, maar uit de kamerbrief van 21 mei 2019 blijkt dat de minister dit belangrijke punt wederom uitstelt."