Stalker Drents meisje voor de vierde keer voor de rechter

Het begon allemaal in 2011, toen de verdachte de Drentse familie leerde kennen op een camping bij Hardenberg. Daar werd de Zwollenaar naar eigen zeggen verliefd op het toen 9 jaar oude meisje. Hij had met haar en haar zusje gezwommen. Hij voelde zich mentaal en fysiek tot haar aangetrokken en wilde desnoods wel 'twintig jaar op haar wachten'. Sindsdien komt de familie niet meer van hem af.De verdachte stuurt brieven, belt, appt, schrijft bizarre stukken op Facebook over zijn slachtoffer en komt zelfs een keer naar haar school. De Drentse familie leeft al jaren in angst. Ze zijn bang dat hij geweld gaat gebruiken. Het meisje mag nergens alleen naar toe en heeft een alarmknop waarmee ze snel de politie kan waarschuwen.De Zwollenaar is al drie keer eerder veroordeeld voor stalking van het meisje, maar blijft hardleers. Ondanks meerdere celstraffen en een verblijf in een psychiatrische kliniek blijft hij doorgaan. Het meisje uit Zuidlaren is niet zijn enige doelwit. Ook zijn ex-vriendin, een vrouw uit Hardenberg, wordt geterroriseerd door de verdachte. Met haar heeft hij een dochter.De Zwollenaar zit sinds februari vast. Toen was hij naar het huis van het Zuidlarense meisje gegaan. In opdracht van het Openbaar Ministerie is hij onderzocht door een psycholoog en een psychiater. Vandaag wordt zijn zaak inhoudelijk behandeld.