Tekort provincie: 'Hadden we dit niet kunnen weten?'

En tja, er zijn wel zorgen over de ‘donkere wolken’ van het structurele tekort van 7 miljoen euro dat aan de oren hangt.De oppositie was uiteraard scherper. Ze vinden de Voorjaarsnota te beleidsarm en vragen zich af: hadden we een aantal van die tekorten niet kunnen zien aankomen?De PVV vindt dat er wel een winstwaarschuwing is afgeven door het college van Gedeputeerde Staten, maar er geen prioriteiten of keuze worden gemaakt. "Als je minder geld hebt, moet je plannen bijstellen of niet uitvoeren. Bijvoorbeeld de spoorlijn Emmen-Rheine. De sfeer is dat we met het tekort worden overvallen, maar wat hadden we aan kunnen zien komen?"Wat de waarschijnlijk aankomende grote uitgaven voor de oevers van de Drentse kanalen betreft vielen collegepartijen ChristenUnie en Partij voor de Dieren bij. De oevers van die kanalen zijn aan hun einde. "Waarom was dit niet eerder bekend, dit lijkt ons geen verassing", zeiden fractievoorzitters Bernadette van den Berg (CU) en Thea Potharst (Partij voor de Dieren). Gedeputeerde Cees Bijl heeft nog geen goed beeld van wat er nodig is aan maatregelen voor de oevers van kanalen.Het college stelt voor om de tekorten de komende jaren te dekken met IBP-geld. Dat is geld wat er toch al is uit het provinciefonds. Drenthe heeft een zogeheten stelpost opgenomen, dat wil zeggen een bedrag gereserveerd terwijl je nog niet weet wat je in de toekomst echt uit moeten geven. "Maar dat geld is bedoeld voor de het oplossen van grote maatschappelijke problemen", wierp SP-fractievoorzitter Greetje Dikkers tegen.Volgens Bijl is dat maar hoe je het wilt zien. "Sommige provincies doen wel een stelpost, andere niet. Als je het niet doet komt dat geld in de algemene middelen van een provincie. Als Drenthe dat had gedaan dan hadden we nu helemaal geen discussie gehad over wel of structureel tekort."PvdA-fractievoorzitter Hendrikus Loof viel Bijl bij. "Laten we op korte termijn bepalen waar we de investeringsagenda van 50 miljoen euro aan uit willen geven, dan is er duidelijkheid over het geld." Bijl verdedigde nog maar eens de keuze van de beleidsarme Voorjaarsnota: "We willen samen met Provinciale Staten en dus ook de oppositie plannen maken en niet alles voor vier jaar dicht timmeren."