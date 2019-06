Pittige crash voor wegracer Bobby Bos

Tijdens een test in Most (Tsjechië) werd hij meegenomen in de val van een andere coureur. “Het was druk op de baan. We reden mee met een hobbyklasse om te kunnen trainen. Zij deden een wedstrijdje over zeven rondes. En na de start hoorde ik in de eerste bocht iemand onderuit gaan. Nog voordat ik kon nadenken lag ik zelf ook al”, zegt Bos vanuit z'n rolstoel.De 20-jarige coureur komt net terug van een bezoek aan het ziekenhuis in Groningen. “In Tsjechië ben ik ook naar het ziekenhuis geweest, maar daar had ik geen goed gevoel bij. Ze wilden me meteen opereren. Maar nu blijkt dat dat niet nodig is”, verklaart Bos.“M'n twee spieren in m'n bovenbeen zijn op de aanhechting met de pees gescheurd. In één spier zit ook nog een tweede scheur. De artsen denken dat het wel drie maanden duurt voordat ik weer wat op de motor kan. Maar het is voor hen ook lastig te voorspellen. Het moet door rust herstellen. Er zit nu een brace omheen. Ik hoop dat ik de laatste wedstrijd van het seizoen op Hockenheim, het laatste weekend van september, nog kan rijden”, aldus Bos.De 20-jarige Klazienavener rijdt voor het derde jaar op rij in het Duitse IDM-kampioenschap in de Superbike-klasse. Hij maakte dit jaar de overstap naar het Duitse HPC-Power Suzuki Racing Team.