Een van de drukste nachten ooit bij aanmeldcentrum in Ter Apel

Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel hebben vannacht naar schatting zeker 200 tot 250 asielzoekers buiten geslapen. Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) heeft gisteren wel pogingen ondernomen om mensen elders onder te brengen, maar dat is niet gelukt.

De doorstroom van asielzoekers stokt al maanden aan alle kanten en de gevolgen laten zich het hevigst zien in Ter Apel. Het aanmeldcentrum zit al tijden overvol. Een woordvoerster noemde de situatie gisteren "zeer zorgelijk". Afgelopen nacht was een van de drukste nachten ooit voor de poorten van het aanmeldcentrum.

Bij de poort van het aanmeldcentrum in Ter Apel liggen onder meer twee jongetjes van 5 en 8 jaar, samen met hun vader en zwangere moeder. "We willen graag naar binnen, desnoods alleen de kinderen met mijn vrouw, maar we kunnen er niet in", laat de vader weten aan RTV Noord

Pal voor de poort liggen twintig asielzoekers in witte dekentjes. Als protest schreeuwen ze een aantal keren in koor 'Open the door, open the door'. "In ons land zou je hiervoor omgebracht worden", zegt Ahmad uit Syrië.