Weinig gemopper over parkeerkosten Nije Hemelriek: 'Ga maar eens naar Zandvoort'

Topdrukte vandaag bij de zwemplassen 't Nije Hemelriek en 't Gasselterveld. Bezoekers van de zwemplassen bij Gasselte lijken inmiddels gewend te zijn aan betaald parkeren, maar nog niet iedereen is gewend aan het parkeersysteem. Dat werkt op het kenteken van je auto. Het betaald parkeren is ingevoerd om een einde te maken aan de enorme parkeerchaos en overvloed aan auto's in het bos.

"Sommigen verwachten bij de slagboom nog een parkeerkaartje en gaan staan wachten. Anderen rijden er te langzaam in en dan gaat de slagboom al dicht voor je binnen bent", legt toezichthouder Lucas Tijmes van Veiligheidszorg Drenthe uit. Tijmes legt de bestuurder van de auto uit dat hij even achteruit moet en opnieuw een aanloopje moet nemen. Maar achter die auto staat inmiddels een hele rits die naar binnen willen dus de aanwezigheid van Tijmes is niet overbodig.

Wildparkeren voorgoed ten einde