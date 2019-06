Steenbergerpark Hoogeveen leukste plekje van Drenthe

De verkiezing werd gehouden door IVN (Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid), Kennislab BIOR Noord en SportDrenthe. Inwoners van Drenthe konden hun favoriete plek insturen.Het Steenbergerpark liet met 55 procent van de stemmen de twee andere genomineerden achter zich. Die genomineerden waren het Roekpad in Echten en de Baggelhuizerplas in Assen . Het Steenbergerpark is een park dat gebruikt wordt door allerlei organisaties om er te sporten, wandelen en de natuur te beleven. Het ligt tussen de Hoogeveense wijken Schoonvelde en Trasselt.Linda Thalen maakt als vrijwilliger bij IVN veel gebruik van het park en heeft de winnende locatie ingestuurd met als toelichting: "Het Steenbergerpark is een uniek multifunctioneel park waar veel natuurliefhebbers hun hart op kunnen halen. Het is een heuvelachtig gebied, wat vele sportmogelijkheden biedt."Met de prijs is ze heel blij: "We hebben er met alle betrokken organisaties keihard aan gewerkt om van dit park een plek voor iedereen te maken. Dat we deze verkiezing hebben gewonnen is een mooie opsteker!"Via de website van het Kennislab BIOR wordt de komende tijd aandacht geschonken aan alle 50 inzendingen. Op woensdag 26 juni wordt de prijs officieel overhandigd bij het Struunhuus in het Steenbergerpark in Hoogeveen.