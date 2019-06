Groei aantal Drentse banen remt af

Er blijven banen bijkomen, maar de groei gaat wel minder hard dan in de afgelopen jaren. Door de gunstige economische ontwikkelingen vinden meer mensen een baan.Ruim driekwart van de mensen die begin 2018 in Drenthe de WW uitstroomden, zijn uiterlijk een maand na beëindiging van de WW aan het werk. Dat blijkt uit de arbeidsmarktprognose van het UWV.Het aantal WW-uitkeringen in Drenthe is in mei met 633 afgenomen in vergelijking met de maand ervoor. Daarmee komt het totaal op 7.771. Dat is 3,1 procent van de Drentse beroepsbevolking.In mei nam in alle drie de noordelijke provincies het aantal WW-uitkeringen af ten opzichte van mei 2018. Ook het aantal mensen dat na de WW in de bijstand terechtkomt, neemt af: 4,7 procent in 2017. In 2016 en 2015 was dat 5 procent.