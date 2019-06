TT Festival verandert deze week weer in een levend laboratorium

Veel innovaties falen, omdat ze niet voldoende getest worden voordat ze op de markt komen. Dat stelt Innofest. De organisatie laat ondernemers hun prototypes daarom testen tijdens festivals. "Dit werkt omdat een festival een tijdelijke minimaatschappij is", aldus Innofest. "En als een innovatie op een festival werkt, dan kan het ook in de echte wereld werken."



Innofest is actief op verschillende festivals. Naast het TT Festival, worden er ook prototypes getest tijdens onder meer Eurosonic Noorderslag, Oerol, FestivalDerAa, Paradigm, Noorderzon en Into the Great Wide Open.

Iets dat deze week wordt getest zijn zogeheten tuktuk-ambulances. "In heel veel landen is er een gebrek aan ambulances, maar tuktuks zijn er genoeg." Volgens Michelle Molema van Innofest laat het Rode Kruis nu soms tuktuks overvliegen en verschepen naar Nederland, om ze hier om te bouwen tot ambulance. "Dat kost geld en is totaal niet duurzaam. TukAid ontwikkelde een soort bouwpakket, waarmee tuktuks ter plaatse kunnen worden omgebouwd. Tijdens het TT Festival testen de ondernemers of zo'n tuktuk bestand is tegen het ambulancewerk." De TukAid wordt gebruikt bij de EHBO-post op het festival.Een ander prototype dat wordt getest zijn zogeheten. "Dat is een nieuwe oplossing om toch gebruik te maken maken van een drone boven publiek", legt Molema uit. "Dat is nu verboden, omdat het te gevaarlijk is. Maar met de constructie van Monkeywings kan dit toch." De drone wordt hier gekoppeld aan een kabelstructuur, om zo veilig boven publiek te kunnen vliegen.Verder wordt het product Jakx getest, een soort slimme garderobe. Het zijn haakjes met een digitaal slot. "Mensen staan altijd met hun jas in de hand tijdens evenementen. Jakx is eigenlijk een haakje, maar dan beveiligd zodat iedereen z'n jas kan ophangen en die niet kan worden meegenomen door iemand anders", vertelt Molema.Ook wordt er gewerkt aan de ontwikkeling van het crowdsourcen van data. "Mensen delen informatie met elkaar, waardoor snel inzicht ontstaat in situaties. Tijdens de TT kunnen bezoekers aangeven met welke motoren ze naar het festival komen, zodat daar na afloop een mooi beeld van is."Volgens Molema klinkt dat misschien als een ietwat onbenullig gebbetje, maar is dat niet zo. "Mensen delen informatie met elkaar, waardoor er snel inzicht ontstaat in situaties." Dit systeem zou je volgens Innofest ook kunnen inzetten om in kaart te brengen waar bijvoorbeeld waterpunten of gevaarlijke situaties in het verkeer zijn.