Wat vind jij: Meer gemeenten moeten Ter Apel te hulp schieten

Tussen de 200 en 250 asielzoekers hebben in de nacht van zaterdag op zondag buiten moeten slapen bij aanmeldcentrum in Ter Apel. Daarmee was het een van de drukste nachten ooit voor de poorten van het aanmeldcentrum.

Het aantal statushouders dat versneld vanuit een azc naar bijvoorbeeld een flexwoning of een omgebouwd kantoorpand is verhuisd, loopt ver achter bij de aantallen in de afspraken die het kabinet daarover heeft gemaakt, blijkt uit cijfers die het ANP opvroeg bij het COA. Slechts 52 procent van het afgesproken aantal is gerealiseerd.