Van wildplassen tot achteruitrijden op de snelweg: dit zijn de opmerkelijkste en vaakst voorkomende boetes

2) Wildplassen

In Drenthe zijn vorig jaar net geen 100 boetes uitgeschreven aan wildplassers. 99 keer zijn wildplassers in de provincie betrapt en op de bon geslingerd. Dat is het minst van alle provincies. Dat blijkt uit cijfers van CJIB, het Centraal Justitieel Incassobureau, dat boetes int voor de overheid.

De meeste boetes voor wildplassen zijn in de gemeente Meppel uitgedeeld: 41. In Aa en Hunze en Westerveld heeft geen enkele wildplasser de boete van 140 euro gekregen.

3) Rijden onder invloed

39 keer zijn bestuurders in 2021 staande gehouden die bleken te rijden onder invloed van alcohol. Zeven keer ging het om een beginnend bestuurder en een keer ging het om iemand die niet eens een rijbewijs of een ongeldig rijbewijs had.

4) Naaktrecreatie

In de gemeente Midden-Drenthe hebben twee mensen een boete van 100 euro gekregen omdat ze naakt hun vrije tijd doorbrachten, op een plaats waar dat niet mocht.

5) Hondenpoep

Acht keer is er een boete van 150 euro gegeven voor het niet opruimen van hondenpoep. Alleen in Flevoland en Zeeland zijn minder bekeuringen gegeven voor het niet opruimen van hondenpoep. Alle acht prenten in Drenthe zijn gegeven in de gemeente Hoogeveen.

Daarnaast zijn er nog twee bekeuringen gegeven aan hondeigenaren die hun hond uitlieten, zonder daarbij iets bij zich te hebben om de hondenpoep te kunnen opruimen. En ook deze zijn alleen in Hoogeveen uitgedeeld. Boete: 100 euro.

6) Telefoon vasthouden tijdens het rijden

De boete waar de overheid vanuit Drenthe het meeste geld mee op heeft gehaald is voor het vasthouden van een telefoon, tablet of mediaspeler tijdens het rijden. Ondanks dat er niet de meeste boetes voor zijn uitgeschreven, gaat het wel om het meeste geld. Net geen 540.000 euro is hiermee opgehaald door overtreders in Drenthe. Een boete kostte je vorig jaar 340 euro. Dit jaar is die boete verhoogd naar 350 euro.

Landelijk is het door rood rijden de grootste inkomstenbron qua boetes. In heel Nederland gaat het om ruim 52 miljoen euro dat hiervoor aan boetes is geïnd. In Drenthe gaat het om net geen 250.000 euro, uit iets meer dan 1.000 boetes.

7) Regels volgen op militair terrein

Het is niet verboden om te wandelen of fietsen op oefenterreinen van Defensie. Die zijn - met enkele uitzonderingen - opengesteld. Wel gelden er bepaalde regels. Zo zijn de terreinen van zonsopgang tot zonsondergang toegankelijk en mogen fietsers, ruiters en recreanten met aangelijnde honden zich alleen op aangewezen routes begeven. Daarbij geldt als voorwaarde dat zij daarbij geen oefeningen verstoren en niets beschadigen, meenemen of achterlaten.

Doe je dat wel, dan kan je een boete krijgen. En dat is achttien keer gebeurd in Drenthe, allemaal in de gemeente Westerveld. Daar heeft het ministerie van Defensie een militair terrein, gelegen in Holtingerveld.

8) Stoppen

Sta jij helemaal stil als je bij een kruising komt met een stopbord? Officieel moet dat wel. Als je bij zo'n bord komt, moet je volgens de wet volledig tot stilstand komen, waarna je weer verder mag rijden. Doe je dat niet, dan riskeer je een boete van 150 euro. Geef je er geen voorrang kan je zelfs 250 euro boete krijgen. In Drenthe is daar vorig jaar één iemand voor op de bon gegaan, die kreeg 150 euro boete. Dat gebeurde in de gemeente Emmen.

Daarnaast moet je ook stilstaan voor een stopstreep. Die zijn ook bijvoorbeeld aangebracht bij kruispunten bij een brug. Mocht de brug open zijn, moet je voor de stopstreep wachten, om zo te voorkomen dat de kruising vastloopt. Voor het niet stoppen voor zo'n stopstreep zijn zes bekeuringen van ieder 250 euro uitgeschreven in Drenthe.

9) Achteruit rijden

Een snelweg is een eenrichtingsweg. En achteruit rijden op een snelweg mag ook niet. Vorig jaar heeft een iemand op de snelweg in Drenthe daar een bekeuring voor gekregen. En die is niet mals: 400 euro.

10) Fietsverlichting