Kraamcadeau voor wolfjes: Schapenhouder krijgt eerste wolvenmunt

Schapenhouder Gijsbert Six krijgt eerste wolvenhek

De wolvenmunt is de eerste in de 'Wildlife' serie. Een serie van twaalf munten over relatief onbekende dieren die weer terugkomen in Nederland.De Koninklijke Nederlandse Munt (KNL) zat al even te wachten op de geboorte van de welpen om de munt te presenteren. "Van de dieren in de Wildlife serie is de wolf het meest bekend, laten we daar dus maar mee beginnen want hij komt vast snel terug." verklaart Simone Vermeer van de KNL.Six krijgt de munt omdat hij als schapenhouder een gematigde rol zoekt in de discussie over de wolf. Veel schapenhouders, boeren en grondbezitters keren zich tegen de terugkeer van de wolf.Vermeer noemt als voorbeeld het elektrische hek dat Gijsbert Six om zijn kudde in Benneveld heeft geplaatst. Dat 'wolvenhek' beschermt zowel de schapen als de wolven."Het is niet mijn verdienste dat in Nederland wolven zitten" verklaart de schapenhouder zijn eigen verbazing dat hij de munt in ontvangst mag nemen. Toch begrijpt hij de uitleg wel. "Ik vond het dan ook een beetje flauw om de munt dan te weigeren. Het klopt dat je altijd in gesprek moet blijven.""Hier zal ook wel kritiek op komen dat ik de munt met de kop van de wolf in de hand heb genomen, maar dat nemen we op de koop toe.""De munt krijgt een plekje in de vitrinekast" verklapt Six alvast.