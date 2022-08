Nog een paar plaknachten volhouden, maar verkoeling komt eraan

Na een zweterige nacht met een temperatuur die niet onder de 20 graden kwam, is dan eindelijk verkoeling in aantocht. Wel is het nog eventjes volhouden tot de hittegolf eindigt.

Door de hete lucht die al dagen in ons land huishoudt wordt het steeds onaangenamer in huis. De afgelopen 'plaknacht' hielp ook al niet mee om de temperaturen eens goed naar beneden te krijgen, al zullen ze daar niet overal in Drenthe over klagen. "Er zijn plekken met een beetje geluk", zegt RTV Drenthe-weerman Hans Nienhuis. "In delen van Roden vielen enkele millimeters regen met zelfs een paar slagen onweer."

Windvlagen van 50 tot 60 kilometer per uur

Vanaf vandaag is al een omslag in het weer voelbaar, hoewel de temperatuur nog niet hard daalt. Door een storingsinvloed vanuit het zuiden is de lucht nu vochtiger in plaats van heet en droog. Nienhuis: "Naast zon is er kans op een regen- en onweersbui. Het kan even tekeergaan met windvlagen van zo'n 50 tot 60 kilometer per uur. Maar ook hier geldt: het is een plaatselijk gebeuren."

Ook morgen gaan de temperaturen nog niet omlaag en is er zelfs weer meer ruimte voor de zon. De verkoeling moet dan woensdag echt komen. "Dan komt vanuit Frankrijk een kluit met onstabiele lucht onze kant op. Het wordt een dag met weinig zon en het kan gaan regenen. Met 25 tot 26 graden is het bovendien 'frisser'."

Einde hittegolf