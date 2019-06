Bezoek Máxima: Zwaaien, zingen en swingen

Zij was vandaag in Drenthe om bij de ondertekening van het Muziekakkoord te zijn.Vlak voor elven kwam de koninklijke auto aan bij het theater. Koningin Máxima werd met luid gejuich ontvangen toen ze uit de auto stapte. Heel even nam ze de tijd om te zwaaien naar de aanwezigen, maar tijd om een praatje te maken met de fans, was er niet.Al snel na de aankomst van de koningin begon het programma in De Tamboer. De koningin nam plaats op de voorste rij stoelen en kreeg een muzikaal programma voorgeschoteld dat werd gepresenteerd door Buddy Vedder. Hij kondigde onder meer de optredens van Vieve Brass en leerlingen van Drentse scholen aan. Ook zongen leerlingen van CBS Het Anker uit Emmen samen met de Drentse zangeres Martijje en haar band een speciaal scholenlied.Na alle optredens was er een mooie taak voor de 7-jarige Fenne en 10-jarige Jasper. Zij haalden Máxima op uit de zaal. Hand in hand liepen zij met de koningin het podium op voor de officiële ondertekening van het Muziekakkoord. Op een grote muzieknoot werden de laatste handtekeningen gezet voor het project rondom muziekonderwijs op alle Drentse scholen.Na de ondertekening nam de koningin opnieuw plaats in de zaal. Vanuit Drenthe werd het stokje, in de vorm van vlaggetjes, doorgegeven aan de Kop van Overijssel, Stichtse Vecht en Zeis/De Bilt, om ook in die regio's aan de slag te gaan met het project Méér Muziek in de Klas.Het programma in De Tamboer werd afgesloten met nogmaals het speciale scholenlied, waarbij ook het publiek werd uitgenodigd om mee te zingen en te dansen. Tijdens het lied nam de koningin zwaaiend afscheid van het publiek in de zaal.Na het zaalprogramma bracht Máxima een bezoek aan het Rijdend Atelier van het Leerorkest. Daar kreeg zij onder meer tekst en uitleg over deze instrumentenbus. Ook ging ze in gesprek met zangeres Ilse de Lange, zij is ambassadeur van Méér Muziek in de Klas.