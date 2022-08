Stichting naar rechter uit vrees voor nieuwe afvalwaterinjecties uit Schoonebeek

Desondanks stapt de SSAT nu ook nog naar de rechter, een zaak waarvan ze verwachten dat die pas in oktober of november voor zal komen, schrijft RTV Oost . "Het is tegelijk ook een statement. Zolang niet is gezegd dat de NAM definitief stopt, blijven wij actief", zegt voorzitter Freddy Mensink.

Staatssecretaris Hans Vijlbrief durfde in april nog niet toe te zeggen dat Twents afvalwater verleden tijd is. Het is de grote vrees van de SSAT: dat de injecties van afvalwater vandaag of morgen toch weer opgestart zullen worden. De toezichthouder had hier nog veel vragen over, een definitief besluit wordt eind deze maand of in september verwacht. Mensink: "De NAM wil het verplaatsen naar Drenthe, maar daar is nog geen vergunning voor. Dan is Twente het enige alternatief, dus het blijft heel erg actueel."