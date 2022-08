Qbuzz introduceert inchecken met bankpas om incidentele reizigers over de streep te trekken

In Groningen en Drenthe kunnen klanten van Qbuzz sinds enige tijd betalen met hun bankpas, creditcard, of digitale betaalpas op een mobiele telefoon of smartwatch. Met 'OVpay' is een (anonieme) ov-chipkaart niet meer nodig. Busmaatschappijen elders in het land gingen het bedrijf al voor.

Met de nieuwe betaalmethode hoopt het vervoersbedrijf klanten te trekken die af en toe met de bus reizen, maar de aanschaf van een ov-chipkaart niet zien zitten. Tot nu toe was deze groep aangewezen op het kopen van een los kaartje bij de chauffeur, maar dat is wel duurder.

Drempel verlagen

"We willen voor deze groep mensen de drempel verlagen om met ons te reizen", zegt Qbuzz-woordvoerder Arjan van Dijk tegen RTV Noord . Om de nieuwe betaalwijze mogelijk te maken, moet de software van de in- en uitcheckapparatuur van ruim vierhonderd bussen in Groningen en Drenthe worden aangepast.

Dat is inmiddels gebeurd. Aanloopproblemen, die tot nu toe aan het licht zijn gekomen, zijn verholpen. "Het systeem is stabiel en daarom kunnen we het nu verder uitrollen", aldus Van Dijk. "Eind deze maand begint een campagne om OVpay breed onder de aandacht van het publiek te brengen."

Zo werkt OVpay

In- en uitchecken kan door je bankpas, mobiele telefoon of smartwatch te houden voor de kaartlezer, de paal die ook wordt gebruikt voor de ov-chipkaart. Je pincode invoeren is niet nodig. Voorwaarde is wel dat je de functie 'contactloos betalen' hebt geactiveerd.

Kosten: het voordeel ten opzichte van het kopen van een los kaartje: het is sneller en goedkoper voor de reiziger.

Hoe wordt het afgeschreven? Alle busritten die je op een dag hebt gemaakt, worden de volgende dag in één keer van je rekening afgeschreven. Lukt dat niet, dan kun je niet meer contactloos betalen in de bus, totdat je je saldo weer hebt aangevuld en de afschrijving alsnog is gelukt. Ben je vergeten uit te checken? Dan kunnen er hogere kosten in rekening worden gebracht en word je verzocht de klantenservice van OVpay te bellen.

Privacy: controleurs kunnen alleen zien of je bent ingecheckt, niet hoeveel geld je op je rekening hebt staan. De bank kan niet zien welke reis je hebt gemaakt. Er staat alleen een totaalbedrag van de kosten op je afschrift.

Zelf controleren of je het juiste bedrag voor je busreis hebt betaalt, kan vanaf de volgende dag na je reis via de of je het juiste bedrag voor je busreis hebt betaalt, kan vanaf de volgende dag na je reis via de website van OVpay