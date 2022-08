Rode Kruis sluit servicepunt na vechtpartij bij aanmeldcentrum Ter Apel

Het Rode kruis heeft het servicepunt bij het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel per direct gesloten. Aanleiding is de vechtpartij tussen asielzoekers, die zondagmiddag buiten voor de poort uitbrak.

"We doen daar zinvol werk, maar voor ons staat voorop dat onze vrijwilligers veilig hun werk kunnen doen", zegt woordvoerder Iris van Deinse van het Rode Kruis tegen RTV Noord . "We zijn nu met het Centraal Orgaan opvang asielzoekers en de politie in overleg over hoe het nu verder moet."

Ruim 150 hulpvragen per dag

Het servicepunt werd begin deze maand opgezet. Het is bedoeld voor asielzoekers, die buiten voor de poort moeten wachten zolang ze niet terechtkunnen in het aanmeldcentrum voor hun eerste registratie.

Naast de verstrekking van water, voedsel en sanitaire producten kunnen ze er ook terecht voor informatie. Het servicepunt voorziet in een behoefte, aldus Van Deinse: "We krijgen per dag gemiddeld 155 hulpvragen." Het COA heeft nog niet gereageerd.

Provisorische voorzieningen

Het komt de laatste maanden regelmatig voor dat asielzoekers in Ter Apel buiten voor de poort van het aanmeldcentrum overnachten. De aantallen verschillen van dag tot dag, maar lopen soms op tot boven de tweehonderd.

Op het grasveld voor het aanmeldcentrum staan luifels die de wachtende asielzoekers enigszins beschermen tegen de felle zon. Ook zijn er provisorische sanitaire voorzieningen aanwezig.

Bang om te laat te komen