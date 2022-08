Twee gewonden bij ongeluk op grens van Coevorden met Duitsland

Bij een ongeluk op de grens van Coevorden met het Duitse Eschebrugge zijn vanmiddag twee gewonden gevallen. Een gewonde is met een traumahelikopter vervoerd naar een Duits ziekenhuis.

Het ongeluk gebeurde ter hoogte van het industrieterrein Europark, dat zowel in de gemeente Coevorden als in Duitsland ligt. Bij het ongeval is zeker één auto uit Nederland betrokken.