Radio Drenthe staat vandaag in het teken van Elvis Presley!

'Elvis Presley died today. Apparently, it was a heart attack.' Vandaag precies 45 jaar geleden schokte die boodschap de wereld. The King of Rock 'n Roll was niet meer.

Elvis overleed op 42-jarige leeftijd. De zanger had zijn lichaam uitgeput door jarenlang drugs- en medicijnmisbruik. "Elvis has left the building."

Maar het is een bekend gezegde: de koning is dood, lang leve de koning! Want de muziek van Elvis is ook vandaag de dag nog altijd springlevend. Daarom staat Radio Drenthe vandaag in het teken van Elvis Presley. Tot 18.00 uur draaien we extra veel van zijn hits. Natuurlijk hoor je Heartbreak Hotel, Suspicious Minds, Jailhouse Rock en In The Ghetto voorbijkomen, maar misschien ook wel wat minder bekende nummers.

"Elvis is vandaag onze rode draad", zegt presentator René Steenbergen. "Behalve de liedjes gaan we in de rubriek Op Tjak langs verschillende adressen in Drenthe waarbij een zekere Elvis-link te vinden is. En we spelen een speciaal Elvis-spel, waarbij je een dubbel-cd met zijn grootste hits en vrijkaartjes voor de film Elvis, met Tom Hanks en Austin Butler, kunt winnen."