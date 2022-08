In Coevorden wapperen omgekeerde vlaggen nog ondanks oproep

Enkel Meppel en Coevorden vonden dat de vlaggen uiterlijk de 15e weggehaald moesten worden. De onverenigbaarheid met de Indië-herdenking was een van de argumenten. Coevorden ging nog een stapje verder: in tegenstelling tot andere gemeenten mogen de vlaggen ook na vandaag niet meer terugkeren.

De gemeente Coevorden ging ervan uit dat de boeren gehoor zouden geven aan de oproep. Handhavingsacties stonden dan ook niet gepland. Een woordvoerder van de gemeente laat weten dat die er vooralsnog ook niet gaan komen. "We hebben vanochtend overleg hierover gehad. We hebben besloten om eerst in overleg met de boeren om tafel te gaan. We gaan ze niet meteen weghalen, nee."