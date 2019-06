Invasie van distelvlinders op komst

Ontdek wat er nog meer fladdert in de Drentse natuur op ROEG!

Distelvlinders kunnen niet tegen vorst, ook niet als rups of als pop. Ze moeten dus elk jaar opnieuw uit Noord-Afrika of Zuid-Europa naar Noord-Europa trekken. Hoeveel vlinders dat doen hangt van allerlei factoren af, maar vooral het weer is belangrijk. In sommige jaren zijn het ware invasies. Bij ons was de laatste tien jaar geleden, in 2009.Ook dit jaar worden er dus weer heel veel distelvlinders gezien. Zo werden op 19 juni in de Onlanden duizend distelvlinders geteld. Een andere waarnemer zag er bij Annen 300. En de kans is groot dat er de komende dagen met het warme weer nog veel meer distelvlinders te zien zijn.