Jeugd Frederiksoord moet de komende 60 jaar van het Corso veiligstellen

Workshops op scholen, masterclasses van ervaren bouwers en aparte jeugdcategorieën. Stichting Corso Frederiksoord doet er echt alles aan om de traditie van het wagenbouwen over te brengen op de volgende generatie. "We bestaan natuurlijk al heel lang en veel groepen doen al jaren mee", zegt voorzitter Joost Ottink. "Maar we willen kijken hoe we nieuwe bouwers en misschien nieuwe wagens kunnen krijgen. Daar betrekken we ook scholen in."