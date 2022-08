Borger staat stil bij einde WOII: 'We kunnen oorlog ook omarmen'

Speciale gast

Een speciale gast bij de herdenking in Borger was Sabine Eisenring uit Leiden. Ze viert vakantie in Zweeloo en kon daardoor niet naar de nationale Indië-herdenking in Den Haag. "Ik zocht naar een herdenking en deze was het dichtstbij", zegt ze. Haar vader zat in de oorlog in Pakanbaroe en werkte daar aan de spoorlijn. "Wat zij allemaal hebben meegemaakt is niet te beschrijven. Honger, pijn en verdriet."

Eisenring ging in de jaren 90 zelf ook naar Pakanbaroe. "Dat zou ik samen met mijn vader doen, maar dat was iets te veel voor hem. We hebben samen wel de hele voorbereiding gedaan. De spoorlijn is ontzettend lang. Ik heb dus maar een klein stukje gedaan, maar toen ik er was hoorde ik de mensen nog gillen."

De oorlog omarmen als kracht